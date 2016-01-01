2016, Газета. Сезон 2. Серия 1
Драмы, Криминал18+
Контент станет доступным 04.05.2025
Газета (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
- 18+4мая
Газета
Сезон 2 Серия 1
- 18+4мая
Газета
Сезон 2 Серия 2
- 18+5мая
Газета
Сезон 2 Серия 3
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Газета
Сезон 2 Серия 4
- 18+6мая
Газета
Сезон 2 Серия 5
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Газета
Сезон 2 Серия 6
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Газета
Сезон 2 Серия 7
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Сезон 2 Серия 8
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Сезон 2 Серия 9
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Сезон 2 Серия 10
- 18+9мая
Газета
Сезон 2 Серия 11
О сериале
«Новости», последнюю независимую газету страны, покупает строительный олигарх, при этом сотрудникам газеты очевидно, что покупка совершается в интересах власть предержащих, в частности — мэра, который планирует выставить свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. В ночь перед окончанием переговоров о покупке газеты происходит ДТП, повлекшее за собой смерть трёх человек. Журналисты «Новостей» начинают собственное расследование инцидента.
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