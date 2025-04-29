Газета (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Газета. Сезон 1 8 серий
Драмы, Криминал18+
Контент станет доступным 29.04.2025
О сериале
«Новости», последнюю независимую газету страны, покупает строительный олигарх, при этом сотрудникам газеты очевидно, что покупка совершается в интересах власть предержащих, в частности — мэра, который планирует выставить свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. В ночь перед око�нчанием переговоров о покупке газеты происходит ДТП, повлекшее за собой смерть трёх человек. Журналисты «Новостей» начинают собственное расследование инцидента.
Сериал Газета 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.