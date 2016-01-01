Газета (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

«Новости», последнюю независимую газету страны, покупает строительный олигарх, при этом сотрудникам газеты очевидно, что покупка совершается в интересах власть предержащих, в частности — мэра, который пла�нирует выставить свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. В ночь перед окончанием переговоров о покупке газеты происходит ДТП, повлекшее за собой смерть трёх человек. Журналисты «Новостей» начинают собственное расследование инцидента.



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