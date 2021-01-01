Галилео с Даней Крастером. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Галилео с Даней Крастером
1-й сезон
4-я серия
8.92021, Галилео с Даней Крастером. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу16+

Галилео с Даней Крастером (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В новом сезоне научно-популярного шоу «Галилео» рассказывает о законах термодинамики, способах визуализации звука и истории знаков препинания будет Денис «Кураж-Бамбей» Колесников, а показывать эксперименты из области химии, физики и биологии — популярный блогер-изобретатель Даня Крастер, чьи видео на канале SuperCrastan уже собрали 400 миллионов просмотров.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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