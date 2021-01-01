8.92021, Галилео с Даней Крастером. Сезон 1. Серия 4
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Галилео с Даней Крастером (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+20 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
В новом сезоне научно-популярного шоу «Галилео» рассказывает о законах термодинамики, способах визуализации звука и истории знаков препинания будет Денис «Кураж-Бамбей» Колесников, а показывать эксперименты из области химии, физики и биологии — популярный блогер-изобретатель Даня Крастер, чьи видео на канале SuperCrastan уже собрали 400 миллионов просмотров.
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