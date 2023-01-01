Галилео с Даней Крастером (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Как очистить воздух в мегаполисах и создать ракетный двигатель в условиях мастерской? Если тебя интересуют эти и прочие чумовые вопросы, то спешим обрадовать: на экраны возвращается «Галилео»! Как и прежде, в программе ставят эксперименты из области химии, физики и биологии и удивляют даже самого скептично настроенного зрителя. Путеводителем в мир науки станет блогер и изобретатель Даня Крастер, который уже имеет опыт в объяснении необъяснимого — на его канал SuperCrastan подписались более 3,3 миллиона человек. Кроме того, в каждом выпуске тебя ждут анимационные вставки, наглядно объясняющие физические процессы.



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