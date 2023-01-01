Галилео с Даней Крастером (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+20 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+24 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Галилео с Даней Крастером
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
Как очистить воздух в мегаполисах и создать ракетный двигатель в условиях мастерской? Если тебя интересуют эти и прочие чумовые вопросы, то спешим обрадовать: на экраны возвращается «Галилео»! Как и прежде, в программе ставят эксперименты из области химии, физики и биологии и удивляют даже самого скептично настроенного зрителя. Путеводителем в мир науки станет блогер и изобретатель Даня Крастер, который уже имеет опыт в объяснении необъяснимого — на его канал SuperCrastan подписались более 3,3 миллиона человек. Кроме того, в каждом выпуске тебя ждут анимационные вставки, наглядно объясняющие физические процессы.
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