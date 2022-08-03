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Галилео с Даней Крастером
1-й сезон

Галилео с Даней Крастером (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.92021, Галилео с Даней Крастером. Сезон 1 17 серий
ТВ-шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Свежий взгляд на легендарный проект для всезнаек. Оставайтесь на Wink и смотрите 1 сезон научно-популярного шоу — «Галилео с Даней Крастером» 2021 года расскажет об удивительных вещах легко и без занудства!

В первой части программы вы узнаете, сколько этапов нужно для производства шоколада, как и зачем изобрели ультразвуковой пинцет, а также отправитесь греться на вулкан Килауэа. Разобраться в сложных вопросах помогут блогер и ведущий проекта Даня Крастер и голос популярных сериалов Денис Колесников. Подробнее о необычных явлениях расскажут анимационные ролики, а красочные опыты понравятся даже самым отъявленным гуманитариям.

Если не терпится отправиться в научную экспедицию, включайте «Галилео с Даней Крастером» — познавательное шоу можно смотреть на Wink в любое время!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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