Свежий взгляд на легендарный проект для всезнаек. Оставайтесь на Wink и смотрите 1 сезон научно-популярного шоу — «Галилео с Даней Крастером» 2021 года расскажет об удивительных вещах легко и без занудства!



В первой части программы вы узнаете, сколько этапов нужно для производства шоколада, как и зачем изобрели ультразвуковой пинцет, а также отправитесь греться на вулкан Килауэа. Разобраться в сложных вопросах помогут блогер и ведущий проекта Даня Крастер и голос популярных сериалов Денис Колесников. Подробнее о необычных явлениях расскажут анимационные ролики, а красочные опыты понравятся даже самым отъявленным гуманитариям.



Если не терпится отправиться в научную экспедицию, включайте «Галилео с Даней Крастером» — познавательное шоу можно смотреть на Wink в любое время!

