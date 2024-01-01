Галгос (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
После смерти отца Эмилио Сомарриба берет на себя управление компанией, но его нерешительность и кризис в отрасли грозят крахом семейного бизнеса. Его сестра Кармина принимает неожиданное решение, которое переворачивает жизнь всей семьи. Ее муж Гонсало и дети — Бланка, Гусман, Химена и Хулиан — оказываются втянуты в жестокую борьбу за контроль над империей.
- ФВРежиссёр
Феликс
Вискаррет
- НРРежиссёр
Нели
Регера
- МПАктриса
Мария
Педраса
- ПЛАктриса
Патриция
Лопез
- ОМАктёр
Оскар
Мартинес
- АОАктриса
Адриана
Осорес
- ЛБАктёр
Луис
Бермехо
- ХУАктёр
Хорхе
Усон
- ФКАктёр
Франческо
Карриль
- ПВАктёр
Пабло
Васкес
- МБАктёр
Марсел
Боррас
- БФАктёр
Бернабе
Фернандес
- ЕМАктриса
Ева
Мартин
- ПГАктриса
Паулина
Гальвес
- КЧАктёр
Кристиан
Чапарро
- МСАктриса
Марина
Скель
- ПРСценарист
Пабло
Ремон
- КРСценарист
Клара
Роке
- КЛПродюсер
Карлос
Лопес
- АдМонтажёр
Альберто
дель Кампо
- ОДОператор
Оскар
Дуран
- ЭЭОператор
Эйтор
Эчеверия