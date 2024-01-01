Галгос (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

После смерти отца Эмилио Сомарриба берет на себя управление компанией, но его нерешительность и кризис в отрасли грозят крахом семейного бизнеса. Его сестра Кармина принимает неожиданное решение, которое переворачивает жизнь всей семьи. Ее муж Гонсало и дети — Бланка, Гусман, Химена и Хулиан — оказываются втянуты в жестокую борьбу за контроль над империей.

