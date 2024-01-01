Галгос. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Галгос
1-й сезон
1-я серия
7.32024, Galgos
Драма18+
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Галгос (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После смерти отца Эмилио Сомарриба берет на себя управление компанией, но его нерешительность и кризис в отрасли грозят крахом семейного бизнеса. Его сестра Кармина принимает неожиданное решение, которое переворачивает жизнь всей семьи. Ее муж Гонсало и дети — Бланка, Гусман, Химена и Хулиан — оказываются втянуты в жестокую борьбу за контроль над империей.

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Страна
Испания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Галгос»