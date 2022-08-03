Формула счастья. Серия 4
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Формула счастья
1-й сезон
4-я серия
8.62021, Формула счастья. Серия 4
Мелодрама18+

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Формула счастья (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Однажды ночью в глухом лесу успешный менеджер Денис Демидов сбивает подвыпившего рыбака. Он решает никому не сообщать об этом, а через несколько дней при странных обстоятельствах погибает сам. Распутывая загадочную смерть своего супруга, Инна попадает в водоворот событий, где сама оказывается подозреваемой в убийстве своего мужа. Женщина понимает, что скоро может потерять все — имущество, репутацию и даже собственную дочь…

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Формула счастья»