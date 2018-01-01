Формула счастья (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Формула счастья
Однажды ночью в глухом лесу успешный менеджер Денис Демидов сбивает подвыпившего рыбака. Он решает никому не сообщать об этом, а через несколько дней при странных обстоятельствах погибает сам. Распутывая загадочную смерть своего супруга, Инна попадает в водоворот событий, где сама оказывается подозреваемой в убийстве своего мужа. Женщина понимает, что скоро может потерять все — имущество, репутацию и даже собственную дочь…

Украина
Мелодрама

