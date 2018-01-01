WinkСериалыФормула счастья1-й сезон
Формула счастья (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.62020, Формула счастья. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Однажды ночью в глухом лесу успешный менеджер Денис Демидов сбивает подвыпившего рыбака. Он решает никому не сообщать об этом, а через несколько дней при странных обстоятельствах погибает сам. Распутывая загадочную смерть своего супруга, Инна попадает в водоворот событий, где сама оказывается подозреваемой в убийстве своего мужа. Женщина понимает, что скоро может потерять все — имущество, репутацию и даже собственную дочь…
Рейтинг
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- Актриса
Зоряна
Марченко
- ВНАктёр
Владислав
Никитюк
- ЕОАктёр
Евгений
Олейник
- ИСАктёр
Игорь
Салимонов
- ЕСАктриса
Елена
Светлицкая
- МДАктёр
Марк
Дробот
- СПАктёр
Сергей
Писаренко
- ББАктёр
Богдан
Буйлук
- ОРАктриса
Ольга
Радчук
- ДДАктриса
Диана
Дикая
- АЗСценарист
Анна
Зайчук
- МЧСценарист
Макс
Черныш
- ВЗПродюсер
Виктория
Забулонская
- МППродюсер
Марина
Писаренко
- АСПродюсер
Андрей
Савченко
- АЗХудожник
Александр
Заславский
- СБОператор
Сергей
Борденюк
- НОКомпозитор
Надя
Одесюк