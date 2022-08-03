Формула красоты. Сезон 1. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Формула красоты (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72020, Формула красоты. Сезон 1. Серия 1
Реалити - шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Новое шоу об экзотичных бьюти-секретах с Еленой Летучей. Тайский массаж для увеличения груди, тонкости чайных церемоний, омоложение коконами тутового шелкопряда — телеведущая испытает на себе экстравагантные процедуры красоты.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск