Новое шоу об экзотичных бьюти-секретах с Еленой Летучей. Тайский массаж для увеличения груди, тонкости чайных церемоний, омоложение коконами тутового шелкопряда — телеведущая испытает на себе экстравагантные процедуры красоты.

