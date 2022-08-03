WinkСериалыФормула красоты1-й сезон1-я серия
Формула красоты (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.72020, Формула красоты. Сезон 1. Серия 1
Реалити - шоу12+
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О сериале
Новое шоу об экзотичных бьюти-секретах с Еленой Летучей. Тайский массаж для увеличения груди, тонкости чайных церемоний, омоложение коконами тутового шелкопряда — телеведущая испытает на себе экстравагантные процедуры красоты.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
КачествоFull HD
Время40 мин / 00:40
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