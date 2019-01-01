Почему важно говорить о талантах женщин?
Wink
Сериалы
Фестиваль креативных индустрий
Реклама
Почему важно говорить о талантах женщин?

Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 10 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

6.22019, Почему важно говорить о талантах женщин?
Образовательные18+

Сезоны и серии

БрендингДизайнОбразованиеМодаМедиаМузеиАрхитектура и дизайн интерьеровСовременное искусствоИздательстваРекламаТеатрБлогерыМузыкаИгры

Сюжет

«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

Сериал Почему важно говорить о талантах женщин? 10 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Образовательные

Рейтинг