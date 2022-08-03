Никогда не прекращай развиваться
Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 10 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Образовательные18+

Сезоны и серии

О сериале

«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг