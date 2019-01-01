WinkСериалыФестиваль креативных индустрийМузыкаAhmad Tea Music Festival: как делать классный фестиваль бренда?
Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 13 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
6.02019, Ahmad Tea Music Festival: как делать классный фестиваль бренда?
Образовательные18+
Сезоны и серии
- 18+25 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 13 Серия 1Бесплатно
- 18+19 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 13 Серия 2Бесплатно
- 18+21 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 13 Серия 3Бесплатно
- 18+37 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 13 Серия 4Бесплатно
- 18+31 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 13 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 13 Серия 6Бесплатно
О сериале
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в про�тиворечиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.
Сериал Ahmad Tea Music Festival: как делать классный фестиваль бренда? 13 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.