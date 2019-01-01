Ahmad Tea Music Festival: как делать классный фестиваль бренда?
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Ahmad Tea Music Festival: как делать классный фестиваль бренда?

Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 13 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

6.02019, Ahmad Tea Music Festival: как делать классный фестиваль бренда?
Образовательные18+

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О сериале

«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

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Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

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