Фаталисты (сериал, 2001) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Бывший агент КГБ, иностранец, Клиффорд Линдс-Васильев, выходит «в тираж». Органов, которые его вербовали, больше не существует; государство, на которое он работал, - тоже нет; американского гражданства его лишили, а казенную квартиру в Москве требуют немедленно освободить.



Примерно та же участь и у бывшего «постельного» агента КГБ - Клеопатры, которую 15 лет назад «сдернули» с филфака МГУ для работы осведомителем. Ей отказывают в вос�становлении в университете, ее грантов, чьи подписи стоят на документах, также больше нет в природе. Теперь они никто.



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