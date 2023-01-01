Фаталисты (сериал, 2001) смотреть онлайн
2001, Фаталисты 1 сезон
Приключения16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Бывший агент КГБ, иностранец, Клиффорд Линдс-Васильев, выходит «в тираж». Органов, которые его вербовали, больше не существует; государство, на которое он работал, - тоже нет; американского гражданства его лишили, а казенную квартиру в Москве требуют немедленно освободить.
Примерно та же участь и у бывшего «постельного» агента КГБ - Клеопатры, которую 15 лет назад «сдернули» с филфака МГУ для работы осведомителем. Ей отказывают в вос�становлении в университете, ее грантов, чьи подписи стоят на документах, также больше нет в природе. Теперь они никто.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыПриключения
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb