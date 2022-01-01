Это же учитель! (сериал, 2022) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

Сюжет

Сян Дуннань когда-то был знаменитостью, пока не стал жертвой грязных сплетен. Его обманом заставили стать учителем под видом фальшивого реалити-шоу, чтобы восстановить имидж. Когда Сян понимает, что его обманули, он всё же решает остаться, чтобы выполнить условия контракта. Во внезапной педагогической карьере он становится свидетелем роста своих учеников.





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