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Это же учитель!
1-й сезон

Это же учитель! (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.72022, Yuan lai shi lao shi a! 40 серий
Мелодрама, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сян Дуннань когда-то был знаменитостью, пока не стал жертвой грязных сплетен. Его обманом заставили стать учителем под видом фальшивого реалити-шоу, чтобы восстановить имидж. Когда Сян понимает, что его обманули, он всё же решает остаться, чтобы выполнить условия контракта. Во внезапной педагогической карьере он становится свидетелем роста своих учеников.


Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Это же учитель!»