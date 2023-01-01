Эти храбрые девочки (сериал, 2023) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Эксцентричные сестры и их мама возвращаются, чтобы столкнуться с новыми вызовами жизни. Об их новых приключениях расскажет удостоившийся премии BAFTA сериал «Эти храбрые девочки», 2 сезон которого доступен в подписке Amediateka.



События второго сезона черной комедии о дисфункциональной семье стартуют после похорон бабушки Джози и Билли. Девушки пытаются вернуться к привычной жизни. Джози поступает в школу искусств, но никак не может избавиться от Себа, к которому не испытывает никаких чувств. Билли решается на эксперимент и начинает встречаться с мужчиной cильно старше себя. Тем временем их мать Деб переживает финансовую катастрофу и вот-вот может потерять семейный дом. Ее поглощает тревога, но на помощь приходит ее любовник Дев.



