Эти храбрые девочки. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Эти храбрые девочки
2-й сезон
5-я серия
6.32023, Such Brave Girls
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Эти храбрые девочки (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Эксцентричные сестры и их мама возвращаются, чтобы столкнуться с новыми вызовами жизни. Об их новых приключениях расскажет удостоившийся премии BAFTA сериал «Эти храбрые девочки», 2 сезон которого доступен в подписке Amediateka.

События второго сезона черной комедии о дисфункциональной семье стартуют после похорон бабушки Джози и Билли. Девушки пытаются вернуться к привычной жизни. Джози поступает в школу искусств, но никак не может избавиться от Себа, к которому не испытывает никаких чувств. Билли решается на эксперимент и начинает встречаться с мужчиной cильно старше себя. Тем временем их мать Деб переживает финансовую катастрофу и вот-вот может потерять семейный дом. Ее поглощает тревога, но на помощь приходит ее любовник Дев.

Чтобы увидеть, как их семья будет выбираться из тупика, смотрите 2 сезон сериала «Эти храбрые девочки» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг