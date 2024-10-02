Есть в России. Сезон 2. Серия 1
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Есть в России (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

8.82024, Есть в России. Сезон 2. Серия 1
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Марк Подрабинек рассказывает о гастрономическом туризме, который существует и вне мегаполисов, а также о локальной гастрономии, как об одном из аспектов при выборе туристических маршрутов по России.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.7 КиноПоиск