Есть в России (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Есть в России. Сезон 2
Есть в России
2-й сезон

Есть в России (сериал, 2024) сезон 2

2024, Есть в России. Сезон 2 8 серий
ТВ-шоу16+

О сериале

Марк Подрабинек рассказывает о гастрономическом туризме, который существует и вне мегаполисов, а также о локальной гастрономии, как об одном из аспектов при выборе туристических маршрутов по России.

Россия
ТВ-шоу

