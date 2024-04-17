Есть тема. Сезон 1. Серия 31
Wink
Сериалы
Есть тема
1-й сезон
31-я серия

Есть тема (сериал, 2012) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

2012, Есть тема. Сезон 1. Серия 31
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Новый проект канала Перец покажет, что такое настоящее журналистское расследование! Каждую неделю журналисты говорят себе: «Есть тема!» — и снимают четыре 25-минутных сюжета, каждому из которых посвящен отдельный выпуск программы. Никакой гламурно-шоубизовой сои — только реальная жизнь: вопиющая несправедливость и неискоренимые социальные конфликты. Журналисты проводят эксперимент на себе: пытаются решить проблему без помощи властей, привлекая добровольных энтузиастов из народа. Тех, кому не наплевать на жизнь родных и друзей, кто уверен: если не я, то никто!

Жанр
ТВ-шоу
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг