Есть тема (сериал, 2012) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн бесплатно

2012, Есть тема. Сезон 1. Серия 50
ТВ-шоу16+

Новый проект канала Перец покажет, что такое настоящее журналистское расследование! Каждую неделю журналисты говорят себе: «Есть тема!» — и снимают четыре 25-минутных сюжета, каждому из которых посвящен отдельный выпуск программы. Никакой гламурно-шоубизовой сои — только реальная жизнь: вопиющая несправедливость и неискоренимые социальные конфликты. Журналисты проводят эксперимент на себе: пытаются решить проблему без помощи властей, привлекая добровольных энтузиастов из народа. Тех, кому не наплевать на жизнь родных и друзей, кто уверен: если не я, то никто!

23 мин / 00:23

