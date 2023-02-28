Еще одна попытка полюбить (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Еще одна попытка полюбить. Серия 3
Еще одна попытка полюбить
1-й сезон
3-я серия
8.82022, Еще одна попытка полюбить. Серия 3
Мелодрама18+
О сериале

Если муж ушел к другой, любой психолог посоветует брошенной жене простить его и отпустить. Лена так и пыталась поступить, когда Виктор ушел к ее лучшей подруге Кате. Однако, через месяц он вернулся, но уже в инвалидном кресле.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

