Эна, королева Испании (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Жизненный путь внучки королевы Виктории, которой было суждено взойти на испанский престол. Историческая драма «Эна, королева Испании» — сериал о личных и общественных испытаниях, которые несет с собой высокий титул.
Виктория Евгения из не самого знатного английского рода Баттербергов никогда не думала, что станет королевой Испании. Но по иронии судьбы именно она привлекала внимание испанского короля Альфонсо XIII, который быстро добился помолвки. Девушке приходится оставить позади родственников, привычные британские традиции и религию и отправиться в Испанию. Она не знает местного языка, строгая свекровь не спешит налаживать с невесткой отношения, а в день свадьбы на Викторию с супругом совершают покушение анархисты. Однако новая королева Испании не отчаивается и пытается отстоять свое место при дворе, несмотря на постоянные измены мужа и тяжелые испытания — как личные, так и касающиеся всей страны.
О бремени короны расскажет костюмная драма «Эна, королева Испании». Сериал смотреть онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
СтранаИспания
ЖанрИсторический, Биография
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- АПРежиссёр
Анаис
Парето Онгена
- ЭДРежиссёр
Эстель
Диас
- КТАктриса
Кимберли
Телл
- ХААктёр
Хоан
Амаргос
- ЭМАктриса
Эльвира
Мингес
- ЛГАктриса
Лусия
Герерро
- ХХАктёр
Хуан
Хеа
- ТдАктёр
Томас
дел Эстал
- РМАктёр
Рауль
Мерида
- ХМАктёр
Хауме
Мадаула
- ХДАктёр
Хакобо
Дисента
- ХНАктёр
Хоакин
Нотарио
- ПАСценарист
Пилар
Айр
- ХОСценарист
Хавьер
Оливарес
- ХОПродюсер
Хавьер
Оливарес
- ХММонтажёр
Хосу
Мартинес Чаморро
- ХКОператор
Хуан
Карлос Франко