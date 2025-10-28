Эна, королева Испании (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Жизненный путь внучки королевы Виктории, которой было суждено взойти на испанский престол. Историческая драма «Эна, королева Испании» — сериал о личных и общественных испытаниях, которые несет с собой высокий титул.



Виктория Евгения из не самого знатного английского рода Баттербергов никогда не думала, что станет королевой Испании. Но по иронии судьбы именно она привлекала внимание испанского короля Альфонсо XIII, который быстро добился помолвки. Девушке приходится оставить позади родственников, привычные британские традиции и религию и отправиться в Испанию. Она не знает местного языка, строгая свекровь не спешит налаживать с невесткой отношения, а в день свадьбы на Викторию с супругом совершают покушение анархисты. Однако новая королева Испании не отчаивается и пытается отстоять свое место при дворе, несмотря на постоянные измены мужа и тяжелые испытания — как личные, так и касающиеся всей страны.



О бремени короны расскажет костюмная драма «Эна, королева Испании». Сериал смотреть онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

