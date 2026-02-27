Емельян Пугачев (сериал, 1978) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми и «уходит» в бега. Старец Филарет благословляет его возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича. Жестоко расправляются восставшие с крепостниками. Царица Екатерина II направляет войска против бунтовщиков. Предатели выдают Емельяна, и вот уже его везут через всю Россию в железной клетке...

