Емельян Пугачев (сериал, 1978) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
1-й сезон
1978, Емельян Пугачев. Часть 1
Драма, Исторический12+
О сериале

Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми и «уходит» в бега. Старец Филарет благословляет его возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича. Жестоко расправляются восставшие с крепостниками. Царица Екатерина II направляет войска против бунтовщиков. Предатели выдают Емельяна, и вот уже его везут через всю Россию в железной клетке...

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb