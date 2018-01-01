Элита (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Трое подростков из бедных семей попадают в «Лас Энчинас» — самую престижную школу в стране. Обеспеченным деткам не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. В ход идут любые средства и методы, даже убийство.



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