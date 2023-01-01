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Элита

Элита (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Элита 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Трое подростков из бедных семей попадают в «Лас Энчинас» — самую престижную школу в стране. Обеспеченным деткам не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. В ход идут любые средства и методы, даже убийство.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Элита»