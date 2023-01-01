Элита (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Элита 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Трое подростков из бедных семей попадают в «Лас Энчинас» — самую престижную школу в стране. Обеспеченным деткам не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. В ход идут любые средства и методы, даже убийство.
Все сезоны сериала Элита смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Эдуардо
Чаперо-Джексон
- ДдРежиссёр
Дани
де ла Орден
- РСРежиссёр
Рамон
Саласар
- ХГРежиссёр
Хинеста
Гиндаль
- МЭАктёр
Мигель
Эрран
- МЭАктриса
Мина
Эль Хаммани
- ХЛАктёр
Хайме
Лорэнте
- ОААктёр
Омар
Аюсо
- ИЭАктёр
Итзан
Эска�милья
- МБАктёр
Мигель
Бернардо
- ЭЭАктриса
Эстер
Экспозито
- АРАктёр
Альваро
Рико
- АПАктёр
Арон
Пипер
- МПАктриса
Мария
Педраса
- ДМСценарист
Дарио
Мадрона
- КМСценарист
Карлос
Монтеро
- ХВСценарист
Хайме
Вака
- ДБПродюсер
Диего
Бетанкор
- ААПродюсер
Антонио
Асенсио Мосбах
- КМПродюсер
Карлос
Монтеро
- ФГХудожник
Федерико
Гамберо
- КРХудожница
Кристина
Родригес
- АЛХудожник
Антон
Лагуна
- ЛВКо�мпозитор
Лукас
Видаль
- ЛГКомпозитор
Лусио
Годой