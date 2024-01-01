Эльф не может похудеть. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Эльф не может похудеть
1-й сезон
5-я серия
7.72024, Эльф не может похудеть. Сезон 1. Серия 5
Комедии, Фэнтези18+

Эльф не может похудеть (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Помешанная на фастфуде эльфийка пытается сбросить лишний вес при помощи нового друга. «Эльф не может похудеть», аниме о любви к себе, снято по одноименной комедийной манге.

В один прекрасный вечер, когда массажист Тоноацу Наоэ уже собирается возвращаться с работы домой, к нему в кабинет заглядывает странная незнакомка. Ее зовут Эльфуда, у нее изумрудные глаза, острые уши, а выросла она в лесу. Все указывает на то, что перед Наоэ предстала настоящая эльфийка, кроме одного — ее необычайно пышных форм. Оказывается, она покинула свой мир потому, что слишком любила фастфуд, и последствия этого увлечения наконец-то ее настигли. Наоэ берется помочь Эльфуде, чем привлекает и других сказочных клиентов.

Сможет ли Наоэ справиться с наплывом посетителей и выполнить их просьбы? Об этом расскажет красочная аниме-комедия «Эльф не может похудеть», смотреть которую можно на Wink.

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Страна
Япония
Жанр
Комедии, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Эльф не может похудеть»