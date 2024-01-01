Эльф не может похудеть (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+23 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+24 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+23 мин
Эльф не может похудеть
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
О сериале
Помешанная на фастфуде эльфийка пытается сбросить лишний вес при помощи нового друга. «Эльф не может похудеть», аниме о любви к себе, снято по одноименной комедийной манге.
В один прекрасный вечер, когда массажист Тоноацу Наоэ уже собирается возвращаться с работы домой, к нему в кабинет заглядывает странная незнакомка. Ее зовут Эльфуда, у нее изумрудные глаза, острые уши, а выросла она в лесу. Все указывает на то, что перед Наоэ предстала настоящая эльфийка, кроме одного — ее необычайно пышных форм. Оказывается, она покинула свой мир потому, что слишком любила фастфуд, и последствия этого увлечения наконец-то ее настигли. Наоэ берется помочь Эльфуде, чем привлекает и других сказочных клиентов.
Сможет ли Наоэ справиться с наплывом посетителей и выполнить их просьбы? Об этом расскажет красочная аниме-комедия «Эльф не может похудеть», смотреть которую можно на Wink.
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СтранаЯпония
ЖанрКомедии, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
- ТТРежиссёр
Тосикацу
Токоро
- АИАктриса
Аяса
Ито
- АФАктриса
Аяка
Фукухара
- СТАктриса
Сора
Токуи
- МКАктриса
Мию
Кубота
- МААктриса
Мадока
Асахина
- ККАктриса
Котори
Коиваи
- ЮИАктриса
Юка
Игути
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ДЗАктёр дубляжа
Данил
Зимин
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Филимонова
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ЁТХудожник
Ёсинобу
Такахаси
- КЯМонтажёр
Кэисукэ
Янаги
- ТВКомпозитор
Тэру
Ватанабэ