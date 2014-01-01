Элементарно. Сезон 3. Серия 21
Wink
Сериалы
Элементарно
3-й сезон
21-я серия
9.42014, Elementary 3
Драма, Детектив18+

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Элементарно (сериал, 2014) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн

О сериале

Шерлок Холмс и Джоан Ватсон продолжают весьма плодотворное сотрудничество. Доктору удается контролировать гениального детектива. Однако, в скором времени все будет держаться на грани, Шерлок окажется в шаге от пропасти из которой едва сумел выбраться раньше, а Джоан будет преследовать прошлое.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»