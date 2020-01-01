Экстренное расследование. Сезон 1. Серия 8
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Экстренное расследование
1-й сезон
8-я серия

Экстренное расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.22020, Beonoesusa
Детективы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Следователь и ведущая телепередачи объединяют усилия, чтобы бороться с самыми неуловимыми преступниками. Ироничный корейский детектив «Экстренное расследование» — сериал о разношерстной команде, стремящейся к справедливости.

Полицейский Чин Канхо не остановится ни перед чем, чтобы поймать очередного преступника. Для этого он решается на отчаянные поступки — даже такие, которые выходят за рамки его должностных полномочий. Это настроило коллег против него, и теперь Канхо предпочитает работать один. По крайней мере так было, пока он не встретил Кан Муён, ведущую не сильно популярной передачи о расследованиях. Муён и Канхо решают работать вместе и собирают команду единомышленников, куда входят бывший криминалист, известный в прошлом кулачный боец и начальник ритуальной службы.

Какие дела им предстоит раскрыть, расскажет дорама «Экстренное расследование» 2020 года. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть этот сериал онлайн.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Детективы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb