Экстренное расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Следователь и ведущая телепередачи объединяют усилия, чтобы бороться с самыми неуловимыми преступниками. Ироничный корейский детектив «Экстренное расследование» — сериал о разношерстной команде, стремящейся к справедливости.



Полицейский Чин Канхо не остановится ни перед чем, чтобы поймать очередного преступника. Для этого он решается на отчаянные поступки — даже такие, которые выходят за рамки его должностных полномочий. Это настроило коллег против него, и теперь Канхо предпочитает работать один. По крайней мере так было, пока он не встретил Кан Муён, ведущую не сильно популярной передачи о расследованиях. Муён и Канхо решают работать вместе и собирают команду единомышленников, куда входят бывший криминалист, известный в прошлом кулачный боец и начальник ритуальной службы.



Какие дела им предстоит раскрыть, расскажет дорама «Экстренное расследование» 2020 года. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть этот сериал онлайн.

