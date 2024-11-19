Экстренное расследование. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Экстренное расследование
1-й сезон
12-я серия

Экстренное расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

9.12020, Beonoesusa
Детектив, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Следователь и ведущая телепередачи объединяют усилия, чтобы бороться с самыми неуловимыми преступниками. Ироничный корейский детектив «Экстренное расследование» — сериал о разношерстной команде, стремящейся к справедливости.

Полицейский Чин Канхо не остановится ни перед чем, чтобы поймать очередного преступника. Для этого он решается на отчаянные поступки — даже такие, которые выходят за рамки его должностных полномочий. Это настроило коллег против него, и теперь Канхо предпочитает работать один. По крайней мере так было, пока он не встретил Кан Муён, ведущую не сильно популярной передачи о расследованиях. Муён и Канхо решают работать вместе и собирают команду единомышленников, куда входят бывший криминалист, известный в прошлом кулачный боец и начальник ритуальной службы.

Какие дела им предстоит раскрыть, расскажет дорама «Экстренное расследование» 2020 года. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть этот сериал онлайн.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb