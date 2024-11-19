Экстренное расследование (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+67 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+58 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+58 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+57 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+57 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+63 мин
Экстренное расследование
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Следователь и ведущая телепередачи объединяют усилия, чтобы бороться с самыми неуловимыми преступниками. Ироничный корейский детектив «Экстренное расследование» — сериал о разношерстной команде, стремящейся к справедливости.
Полицейский Чин Канхо не остановится ни перед чем, чтобы поймать очередного преступника. Для этого он решается на отчаянные поступки — даже такие, которые выходят за рамки его должностных полномочий. Это настроило коллег против него, и теперь Канхо предпочитает работать один. По крайней мере так было, пока он не встретил Кан Муён, ведущую не сильно популярной передачи о расследованиях. Муён и Канхо решают работать вместе и собирают команду единомышленников, куда входят бывший криминалист, известный в прошлом кулачный боец и начальник ритуальной службы.
Какие дела им предстоит раскрыть, расскажет дорама «Экстренное расследование» 2020 года.