Экстремальный фотограф (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Документальный

Документальный цикл о путешествиях фотографа-экстремала Ольги Мичи в самые труднодоступные уголки нашей планеты. Каждая серия — это история одного или нескольких уникальных кадров, ради которых Ольге приходится приближаться к диким животным, порой, на расстояние вытянутой руки. К крокодилам — в мутных водах Окаванго, к горным гориллам — в дождевых лесах Центральной Африки, к белым китам — подо льдами Белого моря.

