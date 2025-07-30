Экстремальный фотограф (сериал, 2017) смотреть онлайн

Экстремальный фотограф
2017, Экстремальный фотограф 1 сезон
Документальный18+

О сериале

Документальный цикл о путешествиях фотографа-экстремала Ольги Мичи в самые труднодоступные уголки нашей планеты. Каждая серия — это история одного или нескольких уникальных кадров, ради которых Ольге приходится приближаться к диким животным, порой, на расстояние вытянутой руки. К крокодилам — в мутных водах Окаванго, к горным гориллам — в дождевых лесах Центральной Африки, к белым китам — подо льдами Белого моря.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

