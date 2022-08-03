Ее личная жизнь. Серия 7
Wink
Сериалы
Ее личная жизнь
1-й сезон
7-я серия
9.32019, Geunyeoui sasaenghwal
Комедия, Мелодрама16+

Ее личная жизнь (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливая куратор музея искусств и ее босс начинают фиктивные отношения, чтобы остановить нежелательные слухи. Дорама «Ее личная жизнь» — романтическая комедия о том, как притворство может перерасти в настоящее чувство.

Сон Тонми — успешная и уважаемая куратор в музее искусств, но у нее есть маленький секрет. В свободное время она ведет фанатский сайт, посвященный Чха Сиану, айдолу из бой-бэнда под названием White Ocean. Вскоре двойная жизнь Тонми выходит ей боком — среди поклонников группы начинает ползти слух о том, что она встречается с Сианом. За этим следуют волны ненависти от преданных фанаток певца. Чтобы их остановить, Тонми договаривается с арт-директором Райаном Голдом, чтобы он временно изобразил ее бойфренда. Они еще не знают, что в музее появилась новая сотрудница, которая надеется развенчать миф об их служебном романе.

Как долго смогут притворяться Тонми и Райан, вы узнаете, когда будете смотреть «Ее личная жизнь». Русская озвучка романтической дорамы доступна в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb