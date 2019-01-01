Ее личная жизнь (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Из-за своего увлечения айдолом Щи-аном из мальчиковой поп-группы куратор галереи Сон Дон-ми уже рассталась с несколькими парнями и теперь решила сосредоточиться на работе. Также девушка ведет фанатский сайт про своего кумира. Однажды новый директор галереи, бывший художник, узнав, что Дон-ми фанатеет от Щи-ана, начинает проявлять к девушке интерес.



