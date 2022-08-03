Талантливая куратор музея искусств и ее босс начинают фиктивные отношения, чтобы остановить нежелательные слухи. Дорама «Ее личная жизнь» — романтическая комедия о том, как притворство может перерасти в настоящее чувство.



Сон Тонми — успешная и уважаемая куратор в музее искусств, но у нее есть маленький секрет. В свободное время она ведет фанатский сайт, посвященный Чха Сиану, айдолу из бой-бэнда под названием White Ocean. Вскоре двойная жизнь Тонми выходит ей боком — среди поклонников группы начинает ползти слух о том, что она встречается с Сианом. За этим следуют волны ненависти от преданных фанаток певца. Чтобы их остановить, Тонми договаривается с арт-директором Райаном Голдом, чтобы он временно изобразил ее бойфренда. Они еще не знают, что в музее появилась новая сотрудница, которая надеется развенчать миф об их служебном романе.



Как долго смогут притворяться Тонми и Райан, вы узнаете, когда будете смотреть «Ее личная жизнь». Русская озвучка романтической дорамы доступна в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

