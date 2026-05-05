Чесноков vs Яковлев
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Сериалы
Eagle FC 58
1-й сезон
Чесноков vs Яковлев
2026, Чесноков vs Яковлев
Спортивный18+

Eagle FC 58 (сериал, 2026) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лига Хабиба Нурмагомедова набирает обороты, Eagle FC 58 дарит нам яркий титульный бой! Смотрите мощный вечер ММА в Якутске: доминирующий чемпион Исраил Гаджиагаев выйдет защищать пояс чемпиона, которым владеет уже 2 года. Соперник – молодой и голодный до громких побед Казбек Сальмурзаев.

Жанр
Спортивный
Время
27 мин / 00:27

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