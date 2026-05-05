Eagle FC 58 (сериал, 2026) смотреть онлайн

Лига Хабиба Нурмагомедова набирает обороты, Eagle FC 58 дарит нам яркий титульный бой! Смотрите мощный вечер ММА в Якутске: доминирующий чемпион Исраил Гаджиагаев выйдет защищать пояс чемпиона, которым владеет уже 2 года. Соперник – молодой и голодный до громких побед Казбек Сальмурзаев.

