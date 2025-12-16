Eagle FC 57 (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Промоушен Хабиба Нурмагомедова EAGLE FC провел 57-ой номерной турнир! В главном бою вечера – опасный и опытный Магомед Идрисов покажет мастер-класс для молодых бойцов в жесткой битве с Туркменским Танком, Бахтияром Оразгельдыевым. Также в карде молодые и голодные парни, которым есть, что доказывать – Динислам Камавов, Шахбан Гапизов, Ринат Мингазов и другие.

