Eagle FC 57 (сериал, 2025) смотреть онлайн

Eagle FC 57
2025, Eagle FC 57 1 сезон
Спортивный18+

Промоушен Хабиба Нурмагомедова EAGLE FC провел 57-ой номерной турнир! В главном бою вечера – опасный и опытный Магомед Идрисов покажет мастер-класс для молодых бойцов в жесткой битве с Туркменским Танком, Бахтияром Оразгельдыевым. Также в карде молодые и голодные парни, которым есть, что доказывать – Динислам Камавов, Шахбан Гапизов, Ринат Мингазов и другие.

Спортивный

