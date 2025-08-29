Джуманджи. Животные в мегаполисе (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.22015, Крысы
Документальный18+
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Джуманджи. Животные в мегаполисе
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Джуманджи. Животные в мегаполисе
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
Джуманджи. Животные в мегаполисе
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+44 мин
Джуманджи. Животные в мегаполисе
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Джуманджи. Животные в мегаполисе
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Джуманджи. Животные в мегаполисе
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
О сериале
В условиях мегаполиса одни виды исчезают или влачат жалкое существование, а другие, приспособившись к новым реалиям, чувствуют себя в этой железобетонной среде даже лучше, чем в естественных условиях обитания. Приспособление животных к городской жизни — один из интереснейших эволюционных процессов, который происходит прямо на наших глазах. Цель проекта — доступно, с привлечением технических средств, рассказать зрителю о том, как городская среда меняет образ жизни и поведение диких животных; зачем они приходят в город, и почему сам мегаполис без них вряд ли выживет. Каждая программа цикла будет посвящена конкретному классу или виду животных.