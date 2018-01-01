Джуманджи. Животные в мегаполисе (сериал, 2015) смотреть онлайн

В условиях мегаполиса одни виды исчезают или влачат жалкое существование, а другие, приспособившись к новым реалиям, чувствуют себя в этой железобетонной среде даже лучше, чем в естественных условиях обитания. Приспособление животных к городской жизни — один из интереснейших эволюционных процессов, который происходит прямо на наших глазах. Цель проекта — доступно, с привлечением технических средств, рассказать зрителю о том, как городская среда меняет образ жизни и поведение диких животных; зачем они приходят в город, и почему сам мегаполис без них вряд ли выживет. Каждая программа цикла будет посвящена конкретному классу или виду животных.

