Джулия (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Джулия. Сезон 2. Серия 6
Джулия
2-й сезон
6-я серия
8.82022, Julia
Драма18+
О сериале

Джулия Чайлд когда-то работала в американской разведке, но прославилась как ведущая революционного кулинарного шоу «Французский шеф-повар». Она разрушила стереотип о том, что готовка — это долго и скучно, чем избавила женщин от большого давления. Так Чайлд стала одной из икон феминизма, доказав, что высокая кухня не только «мужское дело», и научив своих зрительниц готовить быстро, не теряя при этом в качестве.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

