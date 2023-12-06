Джулия (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Джулия Чайлд когда-то работала в американской разведке, но прославилась как ведущая революционного кулинарного шоу «Французский шеф-повар». Она разрушила стереотип о том, что готовка — это долго и скучно, чем избавила женщин от большого давления. Так Чайлд стала одной из икон феминизма, доказав, что высокая кухня не только «мужское дело», и научив своих зрительниц готовить быстро, не теряя при этом в качестве.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ММРежиссёр
Мелани
Мейрон
- ДЛРежиссёр
Дженэ
ЛаМарк
- Режиссёр
Скотт
Эллис
- ЭДРежиссёр
Эрика
Дантон
- СЛАктриса
Сара
Ланкашир
- ДХАктёр
Дэвид
Хайд Пирс
- БНАктриса
Биби
Ньювирт
- Актёр
Фрэн
Кранц
- ФГАктриса
Фиона
Глэскотт
- ББАктриса
Бриттани
Брэдфорд
- РДАктёр
Роберт
Джой
- ЧТАктёр
Чарли
Тьюрстон
- ММАктёр
Майкл
Малвести
- ММАктёр
Мэттью
Мэлоун
- ЭБСценарист
Эбони
Бут
- ТМСценарист
Тадеус
МакКэнтс
- ДГПродюсер
Дэниэл
Голдфарб
- ПфХудожница
Патриция
фон Бранденстайн
- СКХудожник
Стив
Купер
- ФНМонтажёр
Фил
Нил
- РЧОператор
Радиум
Чун
- ДСОператор
Дэн
Столофф
- Композитор
Джефф
Дэнна