Джулия (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Джулия Чайлд когда-то работала в американской разведке, но прославилась как ведущая революционного кулинарного шоу «Французский шеф-повар». Она разрушила стереотип о том, что готовка — это долго и скучно, чем избавила женщин от большого давления. Так Чайлд стала одной из икон феминизма, доказав, что высокая кухня не только «мужское дело», и научив своих зрительниц готовить быстро, не теряя при этом в качестве.

