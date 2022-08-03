Джулия (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Джулия. Сезон 1. Серия 8
8.82022, Julia
Драма18+
Джулия Чайлд когда-то работала в американской разведке, но прославилась как ведущая революционного кулинарного шоу «Французский шеф-повар». Она разрушила стереотип о том, что готовка — это долго и скучно, чем избавила женщин от большого давления. Так Чайлд стала одной из икон феминизма, доказав, что высокая кухня не только «мужское дело», и научив своих зрительниц готовить быстро, не теряя при этом в качестве.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

